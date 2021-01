Volle speelkalender in EuroMillions League met topaffiche Antwerp Giants-Oostende: “Dit is de echte start, eindelijk”

BasketbalTwee bekerduels midweek, vijf competitiepartijen dit weekend: de EuroMillions League schakelt meer dan enkele versnellingen hoger. Extra gekruid met de topaffiche Antwerp Giants-Oostende. “Dit is weekend is de echte start. Eindelijk, jammer genoeg”, aldus Liga-voorzitter Arthur Goethals.

“We beginnen er eindelijk aan. In de Belgische Beker kennen we de samenstelling van de kwartfinales. In de competitie krijgen we een eerste volle speeldag op kalender. Alle clubs in actie, geen uitgestelde partijen. Dit is onze echte start. Nu wachten we het Overlegcomité (vandaag, nvdr) af. Komen er versoepelingen voor publieke aanwezigheid bij sportevenementen? Dan kunnen we ook concreet de bekerfinale (voorzien op 21 maart, nvdr) beginnen organiseren.

Hoe beleeft een Liga-voorzitter de voorbije maanden de chaotische seizoenstart?

“In één woord: hulpeloos. Tal van scenario’s hebben we opgesteld, maar elke keer werden die door externe factoren achterhaald. Let wel, die externe factoren overstijgen het basketbal, zijn er voor het algemeen belang. Je ondergaat ze, maar je kan je er ook bij neerleggen.”

“Wat me wel frustreerde, was de houding van enkele clubs. Sommigen hebben deze situatie gebruikt om hun eigen problemen te verdoezelen. De problemen van Luik zijn niet nieuw, zijn niet Covid-gerelateerd. Maar hebben hun oorsprong in de overnameperikelen.”

Luik startte dinsdag zijn seizoen met de bekerblamage bij Aalstar: 101-58 verlies. Daar wordt niemand vrolijk van.

“Ja, het oogt dramatisch wat Luik aanbiedt als kwaliteit. Maar we moeten gelukkig zijn dat het er bij is en blijft. Een Liga heeft nood aan tien teams en de provincie Luik is een echte basketbalprovincie. Daar hoort basketbal in de topklasse thuis. Maar er zijn ook positieve signalen: publiek, stad en partners blijven achter de club staan. Dat zijn drie belangrijke factoren. En het clubbestuur kent de oplossingen.”

Het kampioenschap startte met tien clubs, eindigt het ook met tien?

“Daar durf ik me niet over uitspreken. Luik blijft hierin het grootste pijnpunt. Straks wordt ook de licentiecommissie voor de nieuwe BeNe-Liga opgericht en ingevuld. Op 1 april kennen de clubs de licentievoorwaarden. De clubs moeten zelf invullen en bepalen of ze daaraan kunnen voldoen. We streven als Belgische Liga wel opnieuw naar tien clubs.”

Hoe kan een Liga zijn clubs in deze moeilijke omstandigheden enige steun bieden?

“We kunnen de clubs niet rechtstreeks financieel ondersteunen. Wel oefenden we lobbywerk uit bij de Vlaamse overheid in verband met een renteloze lening voor sportclubs. Met succes. Het is nu aan de clubs zelf om hun dossier op te stellen en hun aanvraag in te dienen. Bovendien nam de Liga enkele kosten op zich: de meerkost van de tv-streaming en de arbitragekost. Die worden niet langer doorgerekend aan de clubs. Een totaal pakket tussen van 20.000 euro tot 25.000 euro per club. Toch een substantiële steun.”

Vanavond volgt de eerste clash: Antwerp Giants-Oostende.

“In deze coronatijden nog meer de toonaangevende clubs in onze Liga. Samen met Bergen. Onderschat niet welke inspanningen deze drie clubs hebben geleverd. Zij verdienen echt wel een bloemetje. Begonnen ergens half augustus zonder enige zekerheid op wat zou komen. Internationale verplaatsingen in de Europese beker en een kalender die constant wijzigde. Maar die drie clubs bleven bij hun standpunt: we spelen elke match die we kunnen spelen. Een voorbeeld voor anderen.”

Ander pijnpunt in de Liga: Giants en Oostende treffen elkaar de komende drie weekends tot vier maal toe. Het blijft een onaangename overkill.

“Dit is een samenloop van omstandigheden. Sommige clubs treffen elkaar vier maal in het reguliere kampioenschap. De opgeschoven kalender brengt die duels nu achter elkaar. Komt daarbij dat de bekerloting de twee topclubs aan elkaar heeft gelinkt. Neem het van mij aan, een gepaste kalender opstellen is nu nog moeilijker dan anders. Kijk naar het Franse Pro A: gestopt op 26 december en hervat op 22 januari. Overal is het verre van ideaal.”

Nog een item verre van ideaal: de streaming via de EMBL.tv.

“We spelen zonder publiek. De basketbalfans fans zijn dus aangewezen op tv-covering en op streaming via EMBL.tv. Dat loopt inderdaad niet ideaal, de kwaliteitsgarantie is er niet. Het heeft niets met het streamingplatform te maken, wel met de lokale verbinding. In sommige omgevingen loopt dat minder. Het blijft een noodoplossing. Al merken we bij bepaalde wedstrijden wel een goede bezetting: de wedstrijd Kangoeroes Mechelen-Antwerp Giants telde 700 kijkers. Waarvan 170 betalenden. Dat zijn niet-abonneehouders die toch hun club willen volgen. Op zich is dat goed. Weet je, eigenlijk zou de EMBL.tv gratis moeten zijn. Maar we opteren ervoor om dit niet te doen om de abonneehouders toch iets extra te kunnen aanbieden. Dat is de reden dat we het betalend aanbieden, maar inderdaad, qua technische kwaliteit zou het niet betalend mogen zijn.”

Wat wenst een Liga-voorzitter zichzelf voor het nieuwe basketbalseizoen dan nog?

“Dat de competitie en de Belgische Beker correct kan verlopen. En dat we ons zo sterk mogelijk kunnen voorbereiden op het seizoen 2021-2022. Ook in het kader van de aankomende BeNe-Liga.”

