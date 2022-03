Volgt zaterdag de volgende? Dit zijn de strafste knock-outs van Jamal Ben Saddik

Zaterdag vindt in de Trixxo Arena in Hasselt kickboksevent GLORY 80 plaats, met onze landgenoot Jamal Ben Saddik (31) in actie. Hij neemt het op tegen de Nederlander Levi Rigters (26), het nummer vier in de zwaargewichtdivisie. Kan de Marokkaanse Belg zijn opponent vloeren met een knock-out? In het verleden deed hij dat al een paar keer. In bovenstaande video kunt u enkele van Ben Saddiks strafste KO’s nog eens herbeleven.