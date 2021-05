Voetbalsfeer in het darts: ‘Dancing Dimi’ bezongen, ‘Please don’t take me home’ of ‘It’s coming home’

Darts Van den Bergh stuit op sterke remonte van Wright en blijft op vijfde plaats geparkeerd in Premier League

26 mei Dimitri Van den Bergh is er op de tweede avond in de finaleweek van de Premier League darts niet in geslaagd om zich weer bij de eerste vier te scharen. Onze landgenoot ging tegen ex-wereldkampioen Peter Wright met 8-5 onderuit. Geen geweldige zaak voor ‘Dancing Dimi’ in de strijd om de play-offs.