Vlaanderen investeert 55 miljoen extra in bovenlokale sportinfrastructuur: “We noemen het de sportspurt”

Lokale besturen, maar ook sportverenigingen krijgen daarnaast een extra kans om sterke projecten in te dienen. Vanaf 2021 komen er twee projectoproepen per jaar, in plaats van één oproep. Er komen ook groepsaankopen voor bijvoorbeeld kunstgrasterreinen. “We noemen het de sportspurt”, zegt Weyts. “Dit is hét moment om het investeringstempo fors op te drijven. De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om in je buurt goed uitgebouwde sportmogelijkheden te hebben.”