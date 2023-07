Vlaamse Zwemfederatie ontving wel degelijk klacht over psychisch grensoverschrijdend gedrag hoofdcoach Fred Vergnoux

De klacht is in januari ingediend bij het Aanspreekpunt Integriteit (API) van de Vlaamse Zwemfederatie. De klacht gaat in grote lijnen over psychisch geweld tegenover minderjarige zwemmers door trainers met gezag waardoor de kinderen zich niet meer veilig voelen. Er wordt gewag gemaakt van bodyshaming, verwijtend en negatief taalgebruik. De aanpak liet mentaal sporen na bij de jonge atleten.

In december vorig jaar vond daarover een gesprek plaats met een leidinggevend persoon bij de Belgische zwembond. Er is toen aangeraden om een melding te maken bij het API van de Vlaamse Zwemfederatie. Het is nog onduidelijk welk gevolg er gegeven is aan de klacht. Los van de klacht bestaat er ook wel onvrede over de extreem fysieke belasting van de trainingen door Vergnoux.

Volledig scherm Uit de klacht valt af te leiden dat de aanpak van hoofdcoach Fred Vergnoux mentaal sporen naliet bij jonge atleten. © Jonas Roosens / BELGA

Opmerkelijk: technisch directeur van de Vlaamse Zwemfederatie Lode Grossen zei zondag na de beslissing dat Vergnoux als hoofdcoach na het WK stopt nog dat er geen klacht over grensoverschrijdend gedrag was ingediend: “Als er grensoverschrijdend gedrag zou zijn, dan lijkt het logisch dat er een klacht komt. Daar zijn dus geijkte procedures voor. En dat is er zeker niet gebeurd”, aldus Grossen.

De Vlaamse zwemfederatie liet wel verstaan dat ze met het vertrek van Vergnoux na het WK anticiperen op mogelijke moeilijkheden.

Afgesproken was wel nog dat Vergnoux op het WK in Fukuoka (14-30 juli) het Belgische zwemteam zal leiden. Of dat in een optimaal prestatieklimaat zal gebeuren is nog maar de vraag. Zo is overeengekomen dat hij geen contact mag hebben met Roos Vanotterdijk, een van de toptalenten van de Vlaamse zwemfederatie. Zij was op stage eerder dit jaar in een dispuut geraakt over de fysieke trainingsbelasting onder Vergnoux.

Volledig scherm Roos Vanotterdijk werkt als toptalent richting de Spelen van Parijs en had op stage in Sierra Nevada een dispuut met Vergnoux. Met de federatie is afgesproken dat Vergnoux haar niet zal coachen op het WK. © BELGA