Vlaamse Atletiekliga kondigt competitiestop aan tot 1 januari

Darts Debutant Durrant volgt Van Gerwen op als winnaar Premier League

16 oktober Glen Durrant heeft in Coventry de titel in de Premier League Darts veroverd. De 49-jarige Engelsman versloeg zijn 20 jaar jongere landgenoot Nathan Aspinall in de finale met 11-8. Durrant verdiende met zijn triomf een bedrag van circa 275.000 euro. Aspinall hield aan zijn finaleplaats ruim 130.000 euro over. Beiden debuteerden in dit lucratieve toernooi.