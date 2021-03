Vijftig jaar geleden boksten Ali & Frazier ‘The Fight of the Century’: “Het is onmenselijk wat daar is gebeurd”

Fight of the Century‘The Fight of the Century’ is vijftig jaar oud. Op 8 maart 1971 boksten Joe Frazier en Muhammad Ali in Madison Square Garden het meest legendarische kamp ooit. Een halve eeuw later is Freddy De Kerpel nog steeds overdonderd. “Dit wordt nooit meer geëvenaard. Echt nooit meer.”

8 maart 1971. Madison Square Garden. Joe Frazier versus Muhammad Ali. Beide heren zijn tot dan ongeslagen, maar in het gevecht om de titel bij de zwaargewichten zal er toch één moeten sneuvelen. De hype is immens, liefhebbers van over de hele wereld zitten aan de buis gekluisterd. Ook voormalig Belgisch bokskampioen Freddy De Kerpel. “Alles was uitverkocht. Miljoenen mensen... Via alle televisiestations werd het duel uitgezonden. Ik keek ook, met een paar vrienden in een koffiebar tot zes of zeven uur ‘s morgens. Ik heb geen woorden genoeg om uit te drukken hoe groot het was. Iedereen sprak erover. Dit wordt nooit meer geëvenaard. Echt nooit meer.”

Volledig scherm The Fight of the Century. © Action Images

Ellebogen op de ring

En er is meer. De Kerpel maakte de voorbereiding vanop de eerste rij mee. “Een week lang keek ik met mijn ellebogen op de ring naar de trainingen van Ali.” Ook het gevecht zelf herinnert hij zich nog levendig. “In de elfde ronde werd Ali zwaar toegetakeld en in de vijftiende en laatste ronde ging hij neer. Bam. Niemand staat daar van recht. Maar hij... na drie tellen stond hij op. Voor mij werd Frazier terecht verkozen tot kampioen (na een unanieme beslissing van de jury, red.), maar wat Ali daar deed, dat was werkelijk fenomenaal. Het is onmenselijk wat daar is gebeurd.”

Het spraakmakende duel gaat de geschiedenis in als ‘The Fight of the Century’. De Kerpel: “Voor mij is het ‘The Fight of the Fights’ van alle tijden in de bokssport.”

Volledig scherm De bokshandschoenen van Ali. © REUTERS

