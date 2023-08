“Vijfde van de wereld, dat is toch niet niks”: Belgian Cheetahs troosten zich met vijfde plek in finale 4x400m na forfait Cynthia Bolingo

Ook de derde keer bleek niet de goede keer te zijn. In de finale van de 4x400m werden de Belgian Cheetahs vijfde. Ooit lopen ze wel eens in de prijzen. Wie weet over een jaar op de Spelen. Als Cynthia Bolingo’s pezen standhouden tenminste.

Vierde op het EK van 2018. Vijfde op het WK van 2019. Zevende op de Spelen. Zesde op het EK en WK van 2022. En dan nu: vijfde. Always a bridesmaid, never a bride. Of toch voorlopig niet. En al helemaal niet wanneer de bruid in kwestie, Cynthia Bolingo, ongewild afzegt voor het feestje.

De voortekenen waren anders gunstig in Boedapest. Bolingo spurtte op de 400m sneller dan ooit tevoren. Vijfde in de finale woensdag, in een nieuwe nationale recordtijd. Ook de andere Cheetahs bewezen fysiek klaar te zijn. Zo stelde Helena Ponette haar persoonlijk record scherper, wat Hanne Claes en Imke Vervaet eerder in juli ook al deden.

Jaar van de Cheetahs

“Dit zou wel eens het jaar van de Cheetahs kunnen worden,” joelde Claes zaterdag na de reeksen. Zelfs zonder Bolingo klokten ze de vierde tijd van alle finalisten. Er zat nog geen vier tienden van een seconde verschil op de tweede snelste, Canada. Mét Bolingo — een garantie op meer dan een seconde winst — was een medaille plots geen verre droom meer. In hun ogen glinsterde het geloof.

Volledig scherm Hanne Claes. © Photo News

Hoe zou het nieuws van Bolingo’s forfait bij hen zijn aangekomen, een kleine zes uur voor de finale? Een beetje alsof Kevin De Bruyne net voor de WK-finale zou afzeggen bij de Rode Duivels: dan zit je mentaal even aan de grond. Wég podiumkansen. “Het kwàm aan, maar zodra je op de piste staat, denk je daar niet meer aan,” aldus Ponette. “We hebben alles gegeven. No regrets.”

Ponette, Vervaet, Claes en Camille Laus raapten inderdaad al hun moed bij mekaar. Ze persten alles wat er nog in hun lijf zat. Vijfde, in 3:22.84. Sneller dan zaterdag, en hun tweede tijd ooit, maar in de running voor de medailles waren ze nooit. Die gingen naar Nederland, Jamaica en Groot-Brittannië. “Vijfde van de wereld, dat is niet niks,” zei kapitein Laus. “Maar topdrie, dat was zonder Cynthia niet mogelijk. Het was vooral spijtig voor haar, want ze wilde graag de finale lopen. We mogen toch trots zijn op wat we presteerden. We zaten niet ver van ons Belgisch record (3:22.12). De finale lag helaas snel in z’n plooi. Jammer, maar afspraak in Parijs.”

Volledig scherm Cyntha Bolingo. © Photo News

Eigenlijk hoopten ze tegen beter weten in op de deelname van hun raspaardje. Want donderdag al vertelde Carole Bam, coach van de Cheetahs én van Bolingo, dat haar atlete dry needling nodig had om de finale te kunnen lopen, een techniek die erin bestaat om naalden in gespannen spieren te prikken. Dat werkte, maar verhinderde niet dat Bolingo een contractuurtje in de kuit opliep. Bam besliste om Bolingo te sparen voor de reeksen, in de hoop dat een dagje extra rust zou volstaan.

“Ergens hielden we er wel rekening mee dat Cynthia niet fit zou raken,” zei Claes na de finale. “Er was een plan B. Je kan nu wel zeggen: ‘Wat als...?’ maar wat ben je daarmee? Je kan er niks meer aan veranderen. We zijn vijfde, dan kan je het WK niet met een slecht gevoel verlaten.”

Volledig scherm © Photo News

Bolingo voelde zich gewoon niet zeker genoeg om de finale van de 4x400m te lopen. Ze wilde niet riskeren de kleine blessure nog erger te maken. En zo sprong het licht sprong definitief op rood. Met haar medische voorgeschiedenis misschien nog de beste beslissing, dat beseften de Cheetahs zelf ook wel. Bolingo is sterk maar ook kwetsbaar. Blessures, en niet van de minste, lopen als een rode draad door haar carrière. Dan ben je niet geneigd om, een jaar voor de Spelen, risico’s te nemen.

Haar blessuregevoeligheid stelt de atletiekfederatie wel voor een dilemma. Kan je voor Parijs 2024 inzetten op estafetteteams, en dan met name de 4x400m gemengd, wanneer één van je pilaren wankel blijkt? En kan je van Bolingo verlangen dat ze haar eigen kansen op een olympische finale opoffert voor een onzekere medaillekans in de aflossingen? Aan Bam en Bolingo om die gordiaanse knoop te ontwarren.

Volledig scherm © BELGA

Liveblog bekijk belangrijke updates Vijfde plaats voor de Belgian Cheetahs Nederland pakt dankzij een ijzersterke Femke Bol het goud. Jamaica is tweede, Groot-Brittannië derde. De Belgian Cheetahs zijn knap vijfde. Camille Laus Een medaille kan nog, maar dan moet Camille Laus een fantastische 400 meter lopen. Nog steeds vijfde We lopen nog steeds in vijfde positie. Wat kan Hanne Claes? Ponette geeft als vijfde het stokje door Prima prestatie van Ponette. Ze wisselt als vijfde. Nu is het de beurt aan Imke Vervaet. © Photo News Helena Ponette Helena Ponette bijt de spits af voor België. De West-Vlaamse was erg sterk in de halve finale. Ook vandaag? Daar zijn de Belgian Cheetahs Wat kunnen Helena Ponette, Imke Vervaet, Hanne Claes en Camille Laus in de finale van de 4x400m? Mahuchikh schenkt Oekraïne eerste goud Oekraïne kreeg op de slotdag van het WK dan toch een gouden medaille, met dank aan de 21-jarige Yaroslava Mahuchikh. Een wereldtitel met een Belgisch tintje want sinds het uitbreken van de oorlog traint ze in Heusden. Ze ging als enige over 2m01. Op het vorige WK moest Mahuchikh het goud nog laten aan de Australische Patterson, maar die raakte vanavond niet over 2m01. Zilver voor haar en brons voor haar landgenote Nicola Olyslagers. Yaroslava Mahuchikh. © REUTERS Timothy Herman kan niet stunten in finale speerwerpen Geen stunt van Timothy Herman in de finale van het speerwerpen. De 32-jarige Oost-Vlaming, pas aan zijn eerste WK toe, hoopte stiekem op een topacht maar dat zat er vanavond nooit in. Zijn eerste worp van 74m56 bleek de beste te zijn maar dat volstond lang niet: hij werd twaalfde en laatste. De zege ging naar olympisch kampioen Neeraj Chopra. De 25-jarige Indiër, die vorig jaar zilver greep in Eugene, smeet 88m17. Timothy Herman © Photo News Mu kraakt op 800m, Moraa slaat toe Ze aarzelde lang om naar het WK in Boedapest te komen omdat de mentale druk te groot zou zijn, maar uiteindelijk trad de 21-jarige Athing Mu toch aan op de 800m. In de finale bepaalde de Amerikaanse titelverdedigster het tempo maar kraakte dan toch nog in de laatste rechte lijn. De Keniaanse Mary Moraa, die vorig jaar nog genoegen moest nemen met brons op die afstand, haalde het in een nieuwe persoonlijk besttijd van 1:56.03, voor vice-olympisch kampioene Keely Hodgkinson (1:56:34) en olympische kampioene Mu (1:56.61). © REUTERS Ingebrigtsen verlengt titel op 5.000m Fantastisch eindschot van Jakob Ingebrigtsen in de finale van de 5.000m. De Noor, nog altijd maar 22, kon op de meet nog net de Spanjaard Mohamed Katir achter zich houden. Ingebrigtsen, titelverdediger in Boedapest, haalde het in 13:11.30, elf honderdsten voor Katir. De Keniaan Jacob Krop greep het brons (13:12.28). Voor Ingebrigtsen is het z'n tweede WK-medaille, na zilver op de 1.500m. © REUTERS Fikse domper voor de Belgian Cheetahs: Cynthia Bolingo niet klaar voor finale 4x400m Slecht nieuws voor de Belgian Cheetahs: ze kunnen voor de finale van de 4x400m geen beroep doen op hun snelste atlete. Cynthia Bolingo, woensdag nog goed voor de vijfde plaats in de finale van de 400m op het WK, paste zaterdag al voor de reeksen van de 4x400m omdat ze weer last had aan de kuit. Trainster Carole Bam wilde geen risico nemen met haar atlete. Nu blijkt dat ze ook niet fit raakt voor de finale vanavond. Een stevige streep door de rekening van de Cheetahs die zonder Bolingo al de vierde tijd klokten van alle landen. In de finale treden nu Helena Ponette, Imke Vervaet, Hanne Claes en Camille Laus aan. © BELGA Programma van de dag 20u05: finale hoogspringen vrouwen 20u15: finale speerwerpen mannen (met Herman) 20u20: finale 1.500m mannen 20u45: finale 800m vrouwen 21u05: finale 3.000m steeple vrouwen 21u37: finale 4x400m mannen 21u50: finale 4x400m vrouwen (met de Belgian Belgian Cheetahs) Derde goud voor Noah Lyles, tweede voor Richardson Dé ster van het WK is gekend: Noah Lyles. Na zijn tweede gouden medaille gisteren op de 200m, als eerste sinds Usain Bolt, sprintte de 26-jarige Amerikaan gisteren ook naar het goud met de 4x100m aflossingen. Lyles kwam als laatste aan de beurt en finishte als eerste in 37.38, voor Italië (37.62) en Jamaica (37.76). Ook bij de vrouwen heersten de stars and stripes op de 4x100m: Sha'Carri Richardson, al goed voor goud op de 100m en brons op de 200m, werd in eerste positie gelanceerd voor de afrondende 100m. Zij liet het niet afweten en schonk de VS z'n elfde gouden medaille, in 41.03, de snelste tijd ooit op een WK gelopen in de 4x100m aflossingen. Jamaica, met 200m-wereldkampioene Shericka Jackson en 'pocket mom' Shelly-Ann Fraser-Pryce in het kwartet, greep het zilver in 41.21, voor Groot-Brittannië (41.97). © REUTERS Na zilver komt goud voor LePage in tienkamp Vorig jaar op het WK in Eugene moest Pierce LePage in de tienkamp nog zijn meerdere erkennen in wereldrecordhouder Kevin Mayer, maar na het uitvallen van de Fransman op dag één, lag de weg naar het goud helemaal open voor 27-jarige Canadees. En die liet geen steken vallen: hij greep z'n eerste wereldtitel met 8.909 punten. Olympisch kampioen Damien Warner moest genoegen nemen met het zilver. De 33-jarige Canadees sloot af met 8.804 punten, voor Lindon Victor uit Grenada (8.756 punten). Negen van de 24 decatleten gaven op. Weer geen goud voor Sifan Hassan Derde keer goede keer voor Siffan Hassan op het WK? Neen dus. Na haar valpartij op de 10.000m die haar het goud kostte en brons op de 1.500m, moest de Nederlandse vanavond het goud opnieuw aan het Keniaanse loopwonder Faith Kipyegon laten. Kipyegon heerst al zes jaar over de 1.500m maar een grote titel ontbrak nog op haar palmares. Hassan, olympisch kampioene op de 5.000m, probeerde in de laatste rechte lijn Kipyegon nog wel te remonteren maar beet er haar tanden op stuk. Kiypegon kraakte niet en won in 14:53.88, voor Hassan (14:54.11) die zo een compleet Keniaanse podium wel kon voorkomen want Beatrice Chebet (14:54.33) greep het brons. Sifan Hassan. © ANP Beste WK-resultaat ooit voor Broeders, goud voor Duplantis 5m75, tien centimeter onder zijn Belgisch record: voor Ben Broeders volstond dat voor een zevende plek in de finale van het polsstokspringen. Meteen zijn beste resultaat ooit op een WK. Vorig jaar in Eugene werd hij elfde met 5m70 en in 2019 twaalfde met 5m55 in Doha. Op de Spelen van Tokio overleefde de Leuvenaar de kwalificaties niet. En dus was de 28-jarige Broeders tevreden: "Vijf centimeter meer had me één plek winst opgeleverd maar met top acht op het WK kan ik alleen maar trots zijn. 5m85 zat er vandaag gewoon niet in. De kwalificaties van donderdag hebben er stevig ingehakt. Ik werd gisteren precies met een kater wakker.(lacht) Gelukkig had ik een dag om te recupereren. Al bij al kon ik toch ontspannen toeleven naar de finale en zo kon ik toch het beste in mezelf naar boven halen." Armand Duplantis, Broeders' trainingsmaatje, verlengde zijn wereldtitel met een sprong over 6m10 maar drie pogingen op een nieuwe wereldrecordhoogte van 6m23 draaiden net op niets uit. "Ik vermoed dat die uren op een hete piste bij Mondo ook niet in z'n koude kleren gekropen. Maar straf welk niveau er vandaag is gehaald. Nilsen sprong 5m95 en haalde daar niet eens het podium mee." Broeders © REUTERS Sterke Belgian Cheetahs wél naar finale De Belgische aflossingsploeg bij de vrouwen heeft zich wél geplaatst voor de finale op de 4x400 meter. Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes en Helena Ponette klokten in de tweede van twee reeksen 3:23.63 en bezorgden de Belgian Cheetahs zo hun ticket voor de medaillestrijd. De top drie van elk van beide reeksen plaatste zich voor de finale, samen met de twee beste verliezende tijden over de reeksen heen. Met 3:23.63 eindigden de Cheetahs - na een ijzersterke ronde van slotloopster Ponette - in hun reeks op de derde plaats, na Groot-Brittannië (3:23.33) en de Verenigde Staten (3:23.63). De VS werd nog gediskwalificeerd waardoor de Belgische vrouwen een plek opschoven. De finale staat zondagavond (om 21u50) op het programma. Het Belgische record van de Cheetahs staat op 3:22.12. Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Helena Ponette en Camille Laus klokten die toptijd op het EK van 2022 in München. De Cheetahs eindigden in het verleden al op de vijfde plaats op het WK in 2019. Vorig jaar werden ze in Eugene zesde, telkens zonder Bolingo. © BELGA

Tornados niet naar de finale De Belgian Tornados sneuvelen in de reeksen. Julien Watrin, Dylan Borlée, Robin Vanderbemden en Alexander Doom lopen een tijd van 3:00:33 en stranden op de vijfde plaats in hun heat. Niet voldoende voor de finale. Jamaica wint de reeks in 2:59.89. © BELGA

Hanne Verbruggen ondanks heupblessure 39ste op marathon Over een uurtje begint in Boedapest de voorlaatste dag van het WK atletiek, in erg warme omstandigheden. Dat was vanochtend niet anders toen Hanne Verbruggen, die al zeker is van een ticket voor Parijs 2024, in de straten van de Hongaarse hoofdstad aan de marathon begon. Het zag er een tijd naar uit dat de 29-jarige atlete uit Halle niet fit zou raken voor het WK omdat ze met een blessure aan de heup sukkelde maar de dokter zette toch het licht op groen voor Verbruggen, die op het EK van 2022 nog achtste werd. Verbruggen plande haar marathon voorzichtig te beginnen en dan progressief op te bouwen en dat deed ze dan ook. Ze legde de 42,195 km af in 2u37:15, waarmee ze 39ste werd. "Ik kon niet aan honderd procent lopen door mijn verstoorde voorbereiding," zei Verbruggen, die vanwege krampen verschillende keren aan opgeven dacht en ook verzorging nodig had aan de voeten door blaren. De zege was voor de Ethiopische Amane Beriso Shankula (2u24:23). Hanne Verbruggen. © BELGA Programma van de dag • 7u marathon vrouwen (met Verbruggen) • 10u05 tienkamp: 110m • 10u25 kwalificaties kogelstoten vrouwen • 11u00 tienkamp: discuswerpen • 13u00 tienkamp: polsstokspringen Avondsessie • 19u05 tienkamp: speerwerpen • 19u25 finale polsstokspringen mannen (met Broeders) • 19u30 reeksen 4x400m mannen (met België) • 19u55 reeksen 4x400m vrouwen (met België) • 20u15 finale kogelstoten vrouwen • 20u30 finale 800m mannen • 20u50 finale 5.000m vrouwen • 21u25 tienkamp: 1.500m • 21u40 finale 4x100m mannen • 21u53 finale 4x100m vrouwen

laad meer