Vijf titels met Oostende stillen honger van Jean-Marc Mwema niet: “Pas geslaagd als Giants titel pakt”

“De cirkel is rond”, zal Jean-Marc Mwema herhalen tijdens het interview. De 31-jarige topatleet met Congolese roots, die eerder al van 2008 tot 2016 bij de Arenaploeg actief was, tekende bij Giants een driejarig contract. “Je mag nooit te ver in de toekomst kijken, maar allicht is dit mijn laatste thuishaven.”

Het was sowieso de meest opmerkelijke transfer van het tussenseizoen. Mwema en Oostende: het was een perfect huwelijk. Ze vonden elkaar in 2016 toen Mwema buitenlandse opties verkoos boven een verlengd verblijf in de Lotto Arena. “Ik wil titels winnen”, argumenteerde hij destijds. Omdat concrete buitenlandse opties uitbleven, stemde hij in met een Oostends voorstel. Daar zou hij zijn palmares rijkelijk vullen. “Als speler zoek je naar een clubsituatie waarin je drie zaken kan invullen: je goed voelen, goed presteren en winnen. Inderdaad, die drie factoren waren bij Oostende sterk aanwezig. En zie ik ook hier aanwezig.”

Volledig scherm Jean-Marc Mwema. © BELGA

Maar je kiest wel voor een club die al sinds 2000 wacht op een nieuwe landstitel. Merkwaardig lang voor de best gestructureerde club van het land.

“Inderdaad, een heel lange periode. Maar hier schuilt potentieel. Na Oostende stond ik open voor verschillende opties. Ook het buitenland (Mwema genoot interesse uit Israël, red.). Maar niets was zo interessant als het voorstel van Giants. En dus kwamen we vrij snel tot een akkoord. En ik ben blij met mijn keuze. De spelersgroep, de coachingstaf, de omkadering, het nieuwe trainingscomplex: alles geeft mij een goed gevoel.”

Blijft de vraag: kan dit Giants reiken naar de titel?

“Ook al ben ik blij met mijn keuze, ze zal pas geslaagd zijn als ik hier een landstitel win. Die ambitie heb ik meteen uitgesproken. Maar nu is het te vroeg om een inschatting te maken van de verhoudingen. Maar zonder arrogantie: dit Giants heeft alles om mee te spelen aan de top.”

Jouw komst doet Giants dromen van een nieuwe titel.

“Bij Oostende kon ik de lat voor mezelf elk jaar hoger leggen. Dat wil ik hier voortzetten. Met dezelfde mentaliteit, met killersinstinct dat hier wel eens ontbrak. Want potentieel is er, met kwaliteit en brede rotatie. Dan kan je intensiteit en agressiviteit constant hoog houden en kan je in het vierde kwart het verschil maken. We moeten de ploeg zijn waar niemand graag tegen uitkomt. Karaktervol, nooit opgevend.”

Vergelijk de huidige Mwema eens met de Mwema die hier in 2016 vertrok.

“Bij Oostende werd ik ontegensprekelijk een betere speler. Vijf jaar ouder, vijf jaar Champions League, vijf jaar spelen met de beste ploeg en trainen tegen de beste spelers: dan verrijk je je spel automatisch. Meer ervaring, meer betrouwbaar als schutter, meer kennis van het spel.”

Volledig scherm Jean-Marc Mwema. © BELGA