Vier jaar na het spuugincident: “Rico Verhoeven tegen Ben Saddik is als Ajax tegen PSV, en het staat 1-1"

Rico Verhoeven tegen Badr Hari, die kickboks-clash is te vergelijken met een klassieker in het voetbal. “Maar als de ‘King of Kickboxing’ aan Jamal Ben Saddik gekoppeld wordt, kan je dat treffen misschien wel het beste vergelijken met Ajax-PSV. Historisch gezien iets minder beladen dan de Klassieker, maar ontegenzeggelijk met scherpe onderlinge rivaliteit”, schrijft onze zusterkrant AD. Sportief gezien staat Verhoeven oog in oog met zijn naaste achtervolger.

Ben Saddik benadrukt vaak dat het 1-1 staat tussen hem en Verhoeven. In 2011 zorgde de Belgisch-Marokkaanse kickbokser voor een knock-out van Verhoeven, toen beide vechters nog aan het begin van hun loopbaan stonden. Verhoeven hecht weinig waarde meer aan het gevecht, benadrukt dat hij nog wel erg jong was op dat moment. Liever kijkt hij naar het wereldtitelgevecht in 2017, toen Verhoeven in de eerste ronde behoorlijk moest incasseren, maar zich in Ahoy uitstekend herstelde en zelfs op knock-out won van ‘The Goliath’.

Voorafgaand aan dat gevecht spuugde Ben Saddik in het gezicht van Verhoeven, bij de staredown. Een incident dat breed uitgemeten is en waar het laatste woord nog altijd niet over gezegd is. Verhoeven blijft erbij dat hij iets heeft gezegd over een positieve dopingtest van Ben Saddik een paar jaar eerder; ‘The Goliath’ houdt er een totaal andere lezing op na en beweert dat Verhoeven over zijn ziekte zou hebben gepraat. Ben Saddik kreeg inmiddels al drie keer de diagnose kanker.