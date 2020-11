Verschroeiend openingskwart Okapi Aalst volstaat voor oefenwinst tegen Kangoeroes Mechelen

De Manenblussers misten hun start compleet. Nog voor bezoekende coach Vervaeck met de ogen had geknipperd, leidde Aalst al met 14-0. De thuisploeg zette hoog druk wat resulteerde in te veel balverlies bij Mechelen. Vervaeck stuurde bij en Mechelen kwam gaandeweg meer in het stuk voor. Bommen van Bogaerts en Foerts zorgden voor een beetje weerwerk, maar het was vooral Aalst dat de wet dicteerde. Met vier punten op rij zorgde Kok in het tweede kwart voor de aansluiting (26-18). Aalsterse rots in de branding Geukens liet echter niet begaan en zette met twee lekkere afstandsschoten orde op zaken (39-27). Thompson spartelde na rust nog flink tegen (66-60), maar een onvermoeibare Maras legde de 74-65 eindstand vast.