Verrassing in Premier League darts: Michael Van Gerwen onderuit tegen James Wade

Energie Wassen op 30 graden of je koffiezet uitschake­len: zo bespaar jij op je energiefac­tuur

7 april Vele kleintjes maken één groot. En dat geldt zeker voor je energiefactuur. Een doorsnee Vlaams gezin (van 2,2 personen) betaalt jaarlijks zo’n 2000 euro aan energie. Die prijs kan je niet alleen onderdrukken met grote investeringen, zoals zonnepanelen of dakisolatie, maar ook met kleine gewoontes zoals wassen op lagere temperatuur of het stopcontact van je computer uittrekken. Wat is daar nu het precieze effect van? Mijnenergie.be zocht het uit.