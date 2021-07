Verrassing in de States: Amerikaanse NBA-sterren lijden in aanloop naar Spelen verrassende nederlaag tegen Nigeria

Padel Belgische padeltop­per Nick Braet: “Er komt sterke padeljeugd aan”

10 juli In ons land mag de 30-jarige Nick Braet gerust een padelpionier genoemd worden. De Oost-Vlaming runt in Gentbrugge de oudste padelclub van het land, vormt samen met Jeremy Gala nog steeds het te kloppen nationale duo en zet zich als trainer in voor de aanstormende Belgische padeljeugd. Braet speelt padel trouwens vanuit de puurste vorm, want hij is zowat de enige Belgische topper die niet uit het tennismilieu komt.