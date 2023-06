Verrassing in de golfwereld: PGA en European Tour fuseren met omstreden Saoedische LIV, Pieters toch naar de Spelen?

VOLLEYBAL Red Dragon Wout D’Heer beleeft droomavond na volleybal­ti­tel met Trentino: “4.000 supporters uit de bol zien gaan, dat is kicken”

Wout D’Heer (22) – middenman bij de Red Dragons – is kampioen van Italië. Zijn team Trentino won de beslissende vijfde finale tegen Civitanova met 3-0. D’Heer, als derde middenman na de rugblessure van de Servische international Lisinac al een tijdje basisspeler, heeft na twee jaar bij Trentino in Italië al een mooi palmares verzameld: bekerfinalist, zilver en brons op het WK voor clubs, zilver in de Champions League (2022), recent uitgeroepen tot beste Belg in het buitenland en nu zijn eerste kampioenstitel.