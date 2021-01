Verrassende winnaar op Masters Darts: Welshman Jonny Clayton haalt het van Mervyn King in de finale

King en Clayton startten allebei prima aan hun finale. De Engelsman en Welshman waren aan mekaar gewaagd. Halfweg stond het 5-5 in wat een spannend en aantrekkelijk schouwspel was, met geregeld checkouts boven de 100.

De elfde leg was echter een kantelmoment. Clayton, die relaxed stond te gooien, won twee eigen legs én pakte twee breaks: 5-9. ‘t Was een opdoffer voor King, die er niet meer van zou herstellen. Uiteindelijk haalde Clayton het met 8-11 in legs. Het is zijn eerste overwinning op een Major Darts, en dat is niet gestolen. In zijn weg naar de finale wipte hij Nederlander Michael van Gerwen en titelverdediger Peter Wright.