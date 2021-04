Verkest (15) haalt top 10 in allroundfinale bij debuut “Ik dacht: ‘Nerveus zijn is niet nodig, Jutta’”

Meer sportVan derde reserve naar tiende in de allroundfinale: Jutta Verkest zorgde voor dé stunt op het EK artistieke gymnastiek in Basel. En dat op haar 15de en bij haar EK-debuut.

Vier gymnasten mogen over drie maanden voor Team Belgium naar de Spelen in Tokio. Eén ticket is al gereserveerd voor wereldkampioene Nina Derwael, die met een voetblessure uit voorzorg paste voor dit EK. Op dat EK solliciteerde Jutta Verkest gisteren nadrukkelijk voor een plekje in de selectie. Zij finishte als tiende in de allroundfinale, met een score van 52.132 punten.

En dat terwijl ze zich eigenlijk niet kwalificeerde voor de finale. Met 49.598 punten was ze pas derde reserve. Maar tijdens de opwarming kreeg de benjamin bij de Belgen te horen dat ze toch mocht starten. “Mijn eerste reactie was: ‘Serieus?’ Ik was eigenlijk wel tevreden van mijn eerste EK, ik voelde me zeker geen loser omdat ik de finale niet haalde.”

Verkest, die wetenschappen studeert, bewees dat ze meer waard is dan die 33ste plek in de kwalificaties. Op de balk ging ze nu niét in de fout en scoorde ze 13.500 punten. Op de sprong (13.500 ptn) presteerde ze eveneens beter, alleen aan de brug (12.466 ptn) en de grond (12.666 ptn) lag haar score een fractie lager dan woensdag.

Uiteraard was Verkest in de wolken met die tiende plek. “Ik had veel minder stress in de finale dan tijdens de kwalificaties. Waarschijnlijk omdat ik het zo laat wist. Ik heb er vooral van genoten. Ik dacht: ‘Niet nerveus zijn, Jutta. Stress is nergens voor nodig. Als je het ook op training kan...’ Ik was niet bezig met mijn punten of mijn plaats. Ik heb gewoon mijn best gedaan.”

Voor Verkest was het EK een geweldige ervaring en leerschool, zei ze. “Je weet meteen hoe het er op zo’n EK aan toegaat. Zoals bij de opwarming. Als je je plekje niet opeist, dan laten ze je er niet tussen, hoor.” Aan de Spelen denkt ze voorlopig nog niet. “Er zijn nog testen gepland, waar veel van zal afhangen. Natuurlijk wil graag naar Tokio gaan - wie nu niet? - maar ik kan alleen mijn best doen.”

Van den Keybus

Bij de mannen werd Luka Van den Keybus vijftiende in de allroundfinale. De 24-jarige Oost-Vlaming verzamelde 79,065 punten. Na vijf van de zes rotaties was Van den Keybus nog achtste, maar een val van het paard met bogen kostte hem allicht een plaats in de top-10.

