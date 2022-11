Verjaardag met een gouden randje: Loena Hendrickx schaatst uitstekende kür en boekt eerste GP-zege

KunstschaatsenMet een uitstekende vrije kür heeft Loena Hendrickx in Frankrijk haar eerste GP kunstschaatsen gewonnen. Hendrickx is de eerste Belgische ooit die een dergelijke prestatie levert en dat op haar verjaardag nota bene.

Een totaal van 216,34 punten was het resultaat van de wedstrijd in Angers voor Hendrickx, waar de Grote Prijs van Frankrijk op het spel stond. Onze landgenote kwam daarmee op ruim een punt minder uit dan het totaal dat de Japanse wereldkampioene Kaori Sakamoto twee weken geleden bij Skate America verzamelde (217,61).

Hendrickx kwam met 216,34 wel binnen de drie punten van haar PR (219,05). Met een achterstand van 22 punten eindigde de Zuid-Koreaanse Yelin Kim als tweede (194,76) in Angers. Rion Sumiyoshi uit Japan werd derde (194,34).

De vrije kür van Hendrickx in het Ice Park in Angers was foutloos, terwijl haar voornaamste concurrentes, Kim en de Japanse Mana Kawabe, zichzelf uitschakelden door ieder twee keer onderuit te gaan.

Voor Hendrickx was het trouwens dubbel feest. Bij aankomst in de hal werd ze al door iedereen gefeliciteerd met haar 23ste verjaardag. Het bracht haar dus allemaal niet van de wijs. Alle sprongen kwamen er vlot uit. Na het oordeel van de jury kreeg ze ook nog een een verjaardagstaart overhandigd en zette het publiek ‘Happy Birthday’ in.

De GP’s zijn voor Hendrickx belangrijke haltes op weg naar het EK dat eind januari in het Finse Espoo op het spel staat. De schaatster uit Arendonk heeft uitgesproken dat de eerste plaats op dat kampioenschap in 2023 het voornaamste doel is. Zonder de Russische deelneemsters, die zeker dit seizoen wegens de oorlog in Oekraïne nog zijn uitgesloten, is dat ook een realistisch doel.

Hendrickx komt over drie weken al een eerste keer in actie in Finland, waar de laatste van in totaal zes GP’s wordt gehouden. Daar kan ze zich plaatsen voor de GP-finale, twee weken later in Turijn. Dat is vertrouwd terrein, want daar viel ze bij de Gran Premio van precies een jaar geleden voor het eerst in de prijzen en boekte ze haar beste score op de kür.

