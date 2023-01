Verdienstelijke Red Wolves kunnen niet verrassen tegen Egypte op WK handbal

Meer sportDe Belgische handbalmannen hebben donderdag op het WK in het Zweedse Malmö met 33-28 verloren van topland Egypte. Het was hun eerste wedstrijd in de tweede ronde. Door het verlies zijn de Red Wolves nu ook mathematisch uitgeschakeld voor de kwartfinales.