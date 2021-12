Verdienstelijke Mike De Decker uitgeschakeld op WK darts na 0-3-verlies tegen topper: “Niveau lag veel dichter bij elkaar dan uitslag doet vermoeden”

WK dartsExit Mike De Decker (PDC 69) op het WK darts. De 26-jarige Mechelaar speelde verdienstelijk, maar werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Dave Chisnall (PDC 14): 0-3. Te zware cijfers, zo vond-ie zelf ook, maar het toernooi is hoe dan ook geslaagd. “Het was lang geleden dat ik zó genoot.”

Na de verrassende zege tegen Darius Labanauskas in de eerste ronde ontmoette de 26-jarige Mechelaar een klepper. Dave Chisnall: nummer 14 en vorig jaar halvefinalist. “De druk ligt bij hem. Ik ben zeer relaxed”, zei De Decker vooraf. Hij had niets te verliezen in de sfeervolle zaal van ‘Ally Pally’.

De Decker startte weifelachtig, Chisnall kwam in de eerste set op 0-2. Maar de 41-jarige Engelsman knoeide nadien op zijn dubbels. De Decker krikte z’n gemiddelde op naar boven de 90, profiteerde optimaal en knokte terug tot 2-2. De eerste set ging evenwel toch naar Chisnall, die onder druk een D5 uitgooide. “Maar er liggen kansen voor De Decker”, zag VTM-commentator Erik Clarys. “Want Chisnall doet rare dingen.”

De Decker kreeg in set twee meteen een flinke dreun. Chisnall lukte een verschroeiende 146-checkout. Het werd ook 0-2 in legs. De Decker ambieerde met 1-2 even een comeback zoals in de eerste set, maar ‘Chizzy’ liet dit keer minder dubbels liggen. Én de Decker kende pech. Hij miste een 167-checkout op een haar na op de bullseye. Chisnall slaakte een zucht van opluchting, vermeed een rebreak met D19 en pakte ook set twee.

Chisnall groeide naar z’n topniveau en was klinisch in de derde set. Openen met een 180 en afmaken met een 12-dartleg. Met een nieuwe break zette hij De Decker op 0-2. Nog één keer vocht een erg verdienstelijke De Decker terug met een rebreak, maar Chisnall maakte het finaal af. Exit De Decker. De 0-3-cijfers ogen te zwaar.

Chisnall en De Decker eindigden beiden met 96,43 gemiddeld. “Het zat ‘m in de details”, analyseerde Clarys.

Volledig scherm De Decker. © Photo News

De Decker: “Lang geleden dat ik zo genoot”

“Ik voelde me goed”, vertelde De Decker na de wedstrijd bij VTM Nieuws. “Ik genoot van het podium en het publiek. Dat gevoel was lang geleden. Jammer dat Chisnall enkele hoge cijfers kon finishen. Ik stond telkens te wachten, maar kreeg zo geen kans. 0-3 is waar, de uitslag had veel dichter bij elkaar kunnen liggen.”

En nu meteen naar huis? “Dat is de bedoeling inderdaad, al is het afwachten met de reisrestricties. Hopelijk kan ik kerst thuis vieren. Ik vertrek hoe dan ook met een goed gevoel. Twee weken geleden was ik hier niet eens aanwezig. Ik kon mijn Tourkaart veiligstellen door de eerste ronde te overleven. Dat was een euforisch gevoel.”

Kijk bovenaan dit artikel naar de volledige reactie van De Decker

Wil je zelf thuis ook darten? Bekijk ons aanbod in de HLN Shop.

Volledig scherm Dave Chisnall. © Photo News