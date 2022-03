Verbluffend Oostende op één zege van kwartfinales Champions League

Wat een verbluffende eindspurt zette het neer. 65-66, 36ste minuut. En dan een Oostendse vloedgolf. Van der Vuust dicteerde, Jantunen en Randolph knalden. Malaga werd in vier minuten weggeblazen. Een 21-2-explosie! 86-68-eindstand, de ontlading en vreugde waren navenant. Terecht.

Een uitblinker zoeken was niet moeilijk: Levi Randolph. Ook in deze Champions League een topper. Onhoudbaar naar 35 punten (12/17) waarbij 5 bommen. Ook het trio Jantunen - wat een energie -, Conger - hij verving perfect de geblesseerde Gillet (voet) - en Van der Vuust - 7 assists - had een enorme inbreng. Een memorabele Europese avond. Krijgt deze dinsdag een gepast vervolg en bekroning?

“Ik ben zo trots op mijn spelersgroep”, zei coach Dario Gjergja. “Zo’n sterke reactie na het bekerverlies. We zaten diep, in de kelder, en hier veren we opnieuw hoog op. Iedereen had zijn inbreng. Onze laatste vijf minuten waren geweldig.”

Na de wedstrijd ontkrachtte Gjergja de geruchten over een mogelijk afscheid bij de kustploeg. “Wat er in sommige media is verschenen, is een leugen. Er is geen contact geweest, met geen enkele club (Gjergja werd gekoppeld aan Cibona Zagreb en Buducnost, nvdr). Na deze geweldige periode hier zou ik het clubbestuur altijd als eerste inlichten, moest ik een vertrek overwegen. Maar als het van mij afhangt, ben ik ook volgend seizoen nog coach van Oostende.”

Ondanks het verlies is Malaga al verzekerd van een plaats in de kwartfinales. Dinsdag volgt de slotwedstrijd in de groep. Oostende (saldo -9) moet met minstens zes punten winnen tegen Cluj (+1) om een positief saldo tegen over de Roemeense ploeg te verkrijgen. Een Oostende op het niveau van woensdagavond mag zeker dromen van een plaats bij de laatste acht van de Champions League.

Oostende-Malaga (Spa) 86-68 25-17, 39-38, 59-56, 86-68 OOSTENDE: Conger 12, Randolph 35, Booth 4, Van der Vuust 3, Buysschaert 4, Bratanovic 1, Jantunen 13, Djordjevic 5, Brimah 3, Troisfontaines 6. MALAGA: Oliver 8, Barreiro 0, Brizuela 15, Diaz 3, Kravic 6, Alonso 24, Abromaitis 6, Guerrero 4, Nzosa 2, Saint-Supery, Suarez.

