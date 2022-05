Verbaal vuurwerk in het Belgische basketbal tussen Oostende-coach Gjergja en ref Van Den Broeck: “Go fuck yourself”

WNBA Vraagt Rusland vrijlating wapenhande­laar in ruil voor Amerikaan­se basketbal­ster Brittney Griner?

Drie maanden zit Brittney Griner intussen al in een cel in Rusland en haar arrestatie is recent nog met een maand verlengd. In de States neemt de vrees dan ook toe over het lot van de iconische WNBA-speelster: moet de 2m06 grote Amerikaanse dienen als pasmunt voor een veroordeeld wapenhandelaar?

17 mei