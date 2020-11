Veel strijdlust, maar geen zege voor Red Panthers tegen Groot-Brittannië

HockeyNet als zaterdag (1-1) hielden de Red Panthers in hun tweede duel in Ukkel om de Pro League gelijke tred met Groot-Brittannië, maar puntengewin leverde het deze keer niet op. Twee Britse doelpunten op strafcorner nekten de Belgische hockeyvrouwen: 1-2.

De Red Panthers kwamen net voor het einde van het eerste kwart op achterstand. De eerste Britse strafcorner was meteen raak via Lily Owsley. Onze hockeyvrouwen bleven, net als zaterdag, hoog druk zetten en hun inspanningen werden in de zestiende minuut beloond met een mooi doelpunt.

Nieuwkomer Shauna Ikegwuonu – de speelster van het Boomse Braxgata liet trouwens een zeer stevige indruk – zette zich mooi door op de rechterflank, haar voorzet kwam tot bij Michelle Struijk, die op haar beurt kapitein Barbara Nelen bediende. Nelen, die haar 262ste interland speelde, liet de Britse keeper Heesh kansloos: 1-1 was meteen de ruststand.

In het derde kwart kregen beide teams kansen om op voorsprong te komen, maar het was uiteindelijk Groot-Brittannië dat met een knappe variant op strafcorner in de 45 ste minuut via Sarah Robertson de leiding nam (1-2). In de slotseconden had Alexia ’t Serstevens nog de gelijkmaker aan de stick, maar haar schot ging voorlangs.

“We kwamen in beide matchen tegen Groot-Brittannië veel rond en in de cirkel, maar daar profiteerden we te weinig van”, aldus bondscoach Niels Thijssen. “Het rendement lag te laag. Dat we in vergelijking met de wedstrijden van vorige maand in Duitsland progressie maakten is wel duidelijk.”

Thijssen heeft nu twee dagen om het laatste duel van dit jaar voor te bereiden. Woensdag komt met Nederland het beste vrouwenteam ter wereld op bezoek in Ukkel.

De Red Panthers begonnen met: Elena Sotgiu, Abi Raye, Stephanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Emma Puvrez, Tiphaine Duquesne, Michelle Struijk, Barbara Nelen, Lucie Breyne Alix Gerniers en Louise Versavel. Later volgden: Anne-Sophie Weyns, Pauline Leclef, Alexia ’t Serstevens, Vanessa Blockmans en Shaunda Ikegwuonu.

Stand Pro League:

1. Nederland 20 pt. (7 matchen)

2. Argentinië 17 pt. (8)

3. Nieuw-Zeeland 14 pt. (8)

4. Groot-Brittannië 11 pt. (8)

5. Australië 9 pt. (6)

6. België 7 pt. (8)

7. Duitsland 6 pt. (2)

8. China 0 pt. (2)

9. Verenigde Staten 0 pt. (5)

