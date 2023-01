VDK Gent behoudt na vijf sets alle kansen om door te stoten naar de volgende ronde van de CEV Cup

In de 1/8 finales van de CEV Cup moest VDK Gent het opnemen tegen Kiele Socuéllamos. De Spaanse ploeg had in de vorige ronde VC Oudegem uitgeschakeld. Het Gentse team was duidelijk op de hoogte van de sterkte van het team - 200 kilometer ten zuiden van Madrid - en won de eerste twee sets. Socuellamos sloeg terug via Saldanha Do Amaral. Gent zette in de tiebreak nog een prima remonte in na een 12-8 tussenstand, maar de thuisploeg trok met zeer nipte cijfers de overwinning naar zich toe. Volgende week wordt de terugwedstrijd in Gent gespeeld. Alle kansen liggen nog open voor de kwartfinales van de CEV Cup. (WVM)