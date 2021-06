Vanwijn en Bako maken indruk in Franse ‘Final Four’

Autosport Half jaar geleden verbrandde hij bijna levend in F1-bolide, nu blijft Grosjean wel héél kalm wanneer wagen weer vuur vat

14 juni Dat Romain Grosjean (35) een goeie engelbewaarder heeft, hoeven we niet te vertellen. Vorig jaar ontsnapte hij nog aan de dood toen z’n F1-bolide vuur vatte in Bahrein. Nu, een half jaar later, overkwam hem hetzelfde. En het moet gezegd: de Frans-Zwitserse snelheidsduivel bleef wel heel cool.