Vandoorne moet opgeven in ePrix van Valencia na aanrijding, zege is voor Jake Dennis

NBA Knicks zetten straffe reeks voort tegen Raptors, leider Utah Jazz verliest verrassend

11:10 New York Knicks heeft vannacht een negende zege op rij geboekt in de NBA. In Madison Square Garden werd er met 120-103 gewonnen van Toronto Raptors. In het Westen verloor leider Utah Jazz dan weer verrassend van Minnesota, en ook de Lakers wisten weer niet te winnen.