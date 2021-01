Vanaf vandaag opnieuw darts op VTM: Masters-toernooi, mét Dimitri Van den Bergh, wordt live uitgezonden

Boksen Mike Tyson wil goddelijke status bereiken door te sterven in de ring: “Ik ben geboren om dit te blijven doen”

18 januari Mike Tyson beweert dat hij bereid is om in de ring te sterven om de goddelijke boksstatus te bereiken. In gesprek met Brendan Schaub van The Food Truck Diaries onthulde de Amerikaan dat hij hoopt opnieuw te kunnen vechten in Dubai. Tyson sprak ook over de betekenis van boksen in zijn leven.