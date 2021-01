Vanaf morgen opnieuw darts op VTM: Masters-toernooi, mét Dimitri Van den Bergh, wordt live uitgezonden

Darts is ‘booming’ in Vlaanderen. Bewijs daarvan was het aantal kijkers voor het WK darts op VTM 4. Zo zaten op een bepaald moment maar liefst 430.000 mensen voor de buis voor de achtste finale van Dimitri Van den Bergh. De prestaties van ‘Dancing Dimi’ kunnen vanaf morgen dus wéér gevolgd worden. Het Masters-toernooi in het Engelse Milton Keynes wordt uitgezonden op VTM 2.

Het met 220.000 pond (245.000 euro) gedoteerde toernooi, waar de voorbije acht jaar enkel de top 16 van de wereld aan deelnam, is nu toegankelijk voor de top 24. Van den Bergh, die na zijn achtste finale op het voorbije WK van de negende naar de tiende plaats zakte op de PDC-wereldranglijst, moet een voorronde spelen. Daarin treft hij de Engelsman Chris Dobey. Bij winst wacht in de achtste finales de Engelsman James Wade. Voor de winnaar van het toernooi is er 60.000 pond (66.000 euro) weggelegd.

Alle wedstrijden van de Masters worden uitgezonden op VTM 2. De uitzending begint morgenavond om 20u. Dimitri Van den Bergh speelt rond 21 uur.

Programma:

Vrijdag 29 januari (eerste ronde vanaf 20 uur, best of 11 legs)

Ian White – Mensur Suljovic

Glen Durrant – Mervyn King

Dimitri Van den Bergh – Chris Dobey

Krzysztof Ratajski – Simon Whitlock

Michael Smith – Adrian Lewis

Daryl Gurney – Jeffrey de Zwaan

Jose de Sousa – Jonny Clayton

Joe Cullen – Stephen Bunting

Zaterdag 30 januari (tweede ronde vanaf 13.45 uur, best of 19 legs)

Rob Cross – Durrant/King

James Wade – Van den Bergh/Dobey

Nathan Aspinall – White/Suljovic

Dave Chisnall – Gurney/De Zwaan

Avondsessie vanaf 20.00 uur

Gary Anderson – Smith/Lewis

Peter Wright – Ratajski/Whitlock

Gerwyn Price – Cullen/Bunting

Michael van Gerwen – De Sousa/Clayton

Zondag 31 januari

Kwartfinales (best of 19 legs) vanaf 13.45 uur

Halve finales (best of 21 legs) vanaf 20.00 uur

Finale (best of 21 legs)

