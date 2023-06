Van valsspelen met computer tot een juridische strijd: hoe de schaakrel van de eeuw uitmondt in een claim 100 miljoen

Even terugblikken op de schaakrel van de eeuw: Voor het eerst in vier jaar (of 53 duels) verloor de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen (32) - zeg gerust de Messi van het schaken - een schaakpartij. De boosdoener: de jonge Amerikaan Hans Niemann (20). Maar de echte sensatie volgde pas achteraf. Hoewel hij nog enkele partijen diende te spelen, verliet Carlsen onmiddellijk het toernooi. Twee weken later keken de twee elkaar opnieuw in de ogen, deze keer online, waarna Carlsen na twee zetten in het duel het online toernooi verliet.

KIJK. Carlsen verlaat de wedstrijd tegen Niemann na amper twee zetten

Meteen postte hij een korte Tweet, verwijzend naar een bekende YouTube-uitspraak van voetbaltrainer José Mourinho: “If I speak, I’m in big trouble.” “Als ik (de waarheid, red.) spreek, krijg ik grote problemen.” Meteen daverde de schaakwereld op zijn grondvesten. Want iedere volger begreep natuurlijk wat Carlsen insinueerde. Dat Hans Niemann een valsspeler is.

“Jammer dat één van mijn grote helden - naar wie ik ooit zo opkeek - me nu op de brandstapel wil krijgen”, getuigde Niemann achteraf. Al gaf hij wel toe al twee keer bij het schaken op Chess.com te hebben valsgespeeld. De jonge Amerikaan zag dat dat de grote toernooien hem niet meer uitnodigden, en trok naar de rechtbank.

In oktober 2022 eiste hij een schadeclaim van 100 miljoen dollar (omgerekend 91,2 miljoen euro) tegen Carlsen en de website Shess.com, die de beloftevolle schaker van het bekende platform had verbannen. De grootste schaakwebsite ter wereld publiceerde ook een onderzoek, waaruit bleek dat Niemann in het verleden in zeker 100 partijen hulp had gekregen van een schaakcomputer, een absolute ‘don’t’ in de schaakwereld.

Dinsdag oordeelde de rechter in de Verenigde Staten dat zijn schadeclaim ongegrond is en dat de Amerikaanse grootmeester dus kan fluiten naar de 100 miljoen dollar die hij had geëist. De entourage van Niemann zou nu beroep aantekenen.

Volledig scherm Hans Niemann tijdens één van de weinige toernooien waar hij wel aan mocht deelnemen. © REUTERS

Anale kralen

Daarmee lijkt de zaak in elk geval juridisch gesloten, maar nog altijd is niet duidelijk wat er exact is gebeurd. Speelde Niemann werkelijk vals in de partij die hij won van Carlsen? Bewijs daarvoor is nooit geleverd, en krankzinnige theorieën dat Nieman door trillingen van op afstand bestuurbare anale kralen de juiste zet zou doorkrijgen, waren vooral roddels. Analyse van de partij door schaakexperts wees bovendien uit dat Carlsen die bewuste dag in september ondermaats speelde.

Dat de beloftevolle Amerikaan geen schoon verleden heeft is wel duidelijk, maar zijn online valsspelen was ook al deels bekend. Op toernooien met aangescherpte veiligheidsmaatregelen, waarbij spelers uitvoerig gecontroleerd worden op het meenemen van bijvoorbeeld mobiele telefoons, bewees Niemann dat hij wel degelijk tot de wereldtop behoort.

KIJK. Hans Niemann ondergaat volledige bodyscan voor toernooi

Sinds de rel hebben Carlsen en Niemann elkaar niet meer getroffen. Maar het is wachten op het moment dat de twee kemphanen hun ruzie uitvechten op de plek waar ze beiden het beste tot hun recht komen, namelijk: achter de 64 velden van het schaakbord.

Wie zijn deze twee schaaktenoren? Magnus Carlsen (32) Door menig schaakkenner de beste speler van deze eeuw genoemd. Geïnspireerd door zijn vader - een Noorse amateurschaker - nam Carlsen op 5-jarige leeftijd deel aan zijn eerste toernooi. Vijftien jaar later brak hij volledig door. Eerst doorprikte hij de Russische schaakhegemonie door het nieuwe nummer één te worden op de wereldranglijst, die hij tot op de dag van vandaag aanvoert. De 32-jarige Noor won tussen 2013 en 2023 vijf wereldkampioenschappen. Volledig scherm Magnus Carlsen tijdens de eerste speelronde van het Tata Steel Masters schaaktoernooi. © BELGAIMAGE Hans Niemann (20) Op z’n zevende besloten Niemanns ouders - op dat moment woonachtig in San Francisco - te verhuizen naar het Nederlandse Utrecht. Een jaar later kwam de jonge Amerikaan er in aanraking met het schaken. De familie Niemann verruilde twee jaar later Utrecht opnieuw voor Californië, maar Niemann bleef schaken, en deelde zijn kennis en passie via Twitch, een streamingsplatform voor gamers. Na een reeks overwinningen op internationale toernooien, dook hij in maart 2020 voor het eerst in de top 100 van de wereldranglijst. Hij bleef - tot grote verbazing van Carlsen - zeer snel stijgen, en klom tot op de 49ste plaats op het moment dat hij zijn eerste partij tegen de Noorse schaakgrootmeester speelde. Vanaf dan onderging zijn carrière een andere wending. Volledig scherm Hans Niemann. © Instagram Hans Niemann