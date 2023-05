Van The Crucible naar Oostenrijks snookercafé: wereldkampioen Brecel speelt toernooi in Wenen dit weekend

KIJK. Brecel bezocht eerder deze week zijn snookerclub in Genk

Van rust is voorlopig geen sprake voor wereldkampioen snooker Luca Brecel. Vorige week klopte hij Mark Selby in de finale van het belangrijkste toernooi van het jaar, dit weekend staat hij al opnieuw aan de snookertafel. Niet in een gigantische snookerarena voor honderden fans, maar wel in een lokale Oostenrijkse kroeg. De wereldtitel stijgt onze landgenoot duidelijk niet naar het hoofd.

Eerder beloofde Brecel aan de organisatie van de Vienna Snooker Open dat hij deel zou nemen aan het toernooi, ongeacht zijn uitslag op het WK. Het pro-amtoernooi - een competitie voor professionele snookerspelers én amateurs - had toen niet verwacht dat ze een wereldkampioen zouden verwelkomen. Onze landgenoot brengt heel wat media-aandacht met zich mee en daar waren ze niet op voorzien. Op Twitter liet de Vienna Snooker Open weten dat de kleine ‘KOO 7'-zaal niet voorzien is op een massa toeschouwers.

Luca Brecel zal - in tegenstelling tot zijn overwinning op het WK - niet rijk worden van zijn deelname in Wenen. De prijzenpot van het toernooi bedraagt 10.000 euro, waarvan 2.500 voor de winnaar. Elke deelnemer moest 75 euro startgeld betalen en de toegang voor het publiek is zelfs gratis.

Brecel moet zich niet aan een loge of andere luxe verwachten in Wenen. In afwachting van hun partij mogen de spelers wachten aan een tafeltje in het café. De trofee bestaat deze keer niet uit puur zilver, maar is van steen.

Na zijn Oostenrijks avontuurtje neemt The Belgian Bullet een langere pauze. Hij zal twaalf weken lang niet meer aan de snookertafel te zien zijn om alles even op een rijtje te zetten. Benieuwd of hij ook op de Vienna Snooker Open indruk maakt.

