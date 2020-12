Van ‘Super Mario’ tot mentaal sterke twintiger: dit zijn de Belgische darters die net als ‘Dancing Dimi’ en Kim Huybrechts de absolute top kunnen bereiken

WK darts ‘Aubergeni­us’ van Duijvenbo­de dicht bij 9-darter en hij promoot de groente: “Nee, ik heb walk-on-girls geen aubergines gegeven”

28 december Nederland boven vandaag op het WK darts. Zowel Vincent Van der Voort als Dirk ‘Aubergenius’ van Duijvenbode - de man doet normaal de administratie op een auberginekwekerij - naar de achtste finale. Van Duijvenbode klopte de eveneens ongeplaatste Adam Hunt met 4-0 en liet zo zien dat zijn stunt in de vorige ronde tegen voormalig wereldkampioen Rob Cross geen toevalstreffer was. Hij was zelfs even in de race voor een befaamde ‘9-darter'. Van der Voort verraste tegen Aspinall.