Van Rossom stopt als Lion, op vraag van Valencia: “Ze hielden vast aan de eis: ‘Geen EK of geen contract’”

Olympische Spelen REPORTAGE. Schoolklas beleeft op BOIC unieke ‘Olympische Dag’ met hockeyheld Thomas Briels: “Ons verhaal vertelt als een Hollywood­film”

De olympische gouden medaille van hockeyer Thomas Briels ging van kinderhand tot kinderhand, even konden ze sportieve roem tastbaar aanraken. Met Briels als gastspreker had het BOIC op ‘Olympic Day’ een Franstalige schoolklas uit Genappe uitgenodigd voor een unieke leerdag over de olympische waarden, met soms een grappige noot: “Weten jullie hoeveel medailles België in Tokio won? Zestien? Neen, dat is voor Parijs.”

23 juni