Van Rossom mag blijven hopen op play-offs Euroleague

Premier League darts Spektakel op Premier League darts: Welshman Jonny Clayton smijt ninedarter

7 april Van het beste dat darts te bieden heeft. Dat kregen we vanavond weer te zien op de derde speeldag van de Premier League. Niet alleen ‘Dancing Dimi’ stal de show met z’n 7-0-zege tegen Glen Durrant, maar ook Jonny Clayton maakte indruk. De Welshman smeet namelijk een ninedarter - een perfecte leg in negen pijltjes - in zijn zege tegen De Sousa.