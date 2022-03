Van Gerwen wint na vierde ook vijfde ronde in Premier League Darts, Price ontbrak door handblessure

DartsTwee op twee voor Michael van Gerwen in de Premier League Darts. De Nederlander won de vijfde speeldag in Brighton na een finale tegen Michael Smith. Van Gerwen wipt door zijn zege naar de leiding in het klassement.

Geen Gerwyn Price in Brighton. De Welshman gaf enkele uren voor de start van de vijfde speeldag in de Premier League Darts forfait met een handblessure. Joe Cullen was daardoor de gelukkige. De Engelsman was vrij in zijn kwartfinale en mocht meteen aan de bak in de halve eindstrijd.

In afwachting had Smith onder meer gezien hoe Anderson helemaal niet op de afspraak was in de opener tegen Michael Smith. Bully Boy veegde The Flying Scotsman met 6-1 weg. In de andere partijen ging het er een heel stuk spannender aan toe.

VIDEO: Clayton stuurt jarige Wright naar huis na spannende partij

En dan vooral in de match tussen kersvers nummer één op de PDC Order of Merit Peter Wright en Jonnie Clayton. In een bijzonder spannende wedstrijd kwam het tot een decider, waarbij Clayton met een 121-finish de jarige Wright naar huis stuurde. Ook tussen Wade en Van Gerwen was het zenuwslopend: 6-5 voor de Nederlander.

De halve finales waren vervolgens een maat voor niets. Smith werd amper uitgedaagd door Clayton, die niet zijn allerbeste avond kende (6-2). Ook in de andere partij werd het een bolwassing. Cullen moest 'koud' aan de bak tegen een gerodeerde Van Gerwen. De Nederlander had met 6-1 geen genade.

VIDEO: Smith stuurt Clayton naar huis in halve finale

VIDEO: Van Gerwen geeft Cullen een bolwassing

En dus kwam het in de finale tot een partij tussen Van Gerwen en Smith. De Nederlander begon furieus en liep al snel 4-1 uit. De genadestoot leek er snel te komen, maar plots ging het publiek zich achter Smith zetten. De Engelsman herleefde.

Van Gerwen liet zich de kaas uiteindelijk niet meer van het brood eten. Smith kwam terug tot 5-4, maar daarna was het weer aan de Nederlander. Met een indrukwekkende elfdarter maakte Van Gerwen het af: 6-4. ‘Mighty Mike’ voert zo het klassement aan met 14 punten, Peter Wright is tweede met 10 eenheden.

