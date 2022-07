Van Gerwen wint clash tegen Lewis op World Matchplay, Cullen geeft Heta pak rammel

WK Atletiek Noor Vidts houdt druk af in aanloop naar WK atletiek, maar stelt ook gerust: “Ik heb weer vertrouwen in m’n lichaam”

Wereldkampioene indoor. Vierde op de Olympische Spelen. En nu klaar voor het WK atletiek. Meerkampster Noor Vidts is verlost van alle kwaaltjes en is met vertrouwen afgezakt naar Eugene. Maar de druk van medailles, die houdt ze liefst af. “Ik laat het gewoon op me af komen.”

15 juli