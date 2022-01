Van Gerwen weer beschuldigd van ‘dirty tactics’: “Sorry dat ik hoestte, maar ik stond wel 200 punten voor”

Na het WK darts zat hij 18 dagen op de Carraïben. Michael van Gerwen zat in zijn eerste toernooi nog niet meteen in het juiste ritme. De Nederlander moest al in zijn eerste wedstrijd krabben om een 10-9 zege tegen Luke Humphries uit de brand te slepen. De overwinning kwam er ook niet zonder slag of stoot. In de beslissende leg maakte Humphries misbaar over de Nederlander.

Van Gerwen had luidruchtig gehoest net voor de Engelsman wilde gooien. Voor de derde keer in vier maanden tijd maakte een tegenstander zijn beklag over omtrent het gedrag van Van Gerwen. Telkens werd de Nederlander beschuldigd van vuile tactieke om zijn tegenstanders uit evenwicht te brengen.

“Hij vroeg me waarom ik hoestte”, vertelde Van Gerwen er in de nasleep van de match over. “Ik heb dat één keer gedaan, mijn excuses daarvoor. Hij stond op dat moment al 200 punten achter. Of moet ik zeggen enkel 200 punten? Het is gewoon niet slim van Luke om die opmerking te maken, hij wist op dat moment al dat het verloren spel was voor hem.”

“Ik ben van mening dat je een wedstrijd altijd fair wil winnen. Humphries brengt alleen zichzelf in de problemen met zo'n opmerking. Ik heb gewonnen en meer wil ik daar eigenlijk niet over kwijt”, aldus Van Gerwen wiens woorden ook door Humphries zelf werden opgepikt. De Engelsman reageerde op Twitter: “Dus wat ik zei was dan toch correct?”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Hij hoestte effectief. Ik maakte er geen drama van, maar ik kijk gewoon teleurgesteld en verward terug op zijn actie. Waarom deed hij dat? Aan de mensen die zeggen dat ik de opmerking maakte enkel en alleen omdat ik verloor: hij heeft effectief gezegd dat hij het gedaan heeft, maar dat het niet uitmaakte omdat ik al 200 punten achter stond.”

Van Gerwen ging er op de Masters uiteindelijk vroegtijdig uit. Door een nederlaag tegen Joe Cullen raakte hij niet bij de laatste vier. Echt blij was hij niet met zijn eerste optreden van 2022, volgens de Nederlander was het moeilijk om mentaal afstand te nemen van zijn verplichte corona-exit op het WK vorige maand. “Dat is nu voorbij, maar mijn wereld viel toen wel in duigen.”

“Je steekt zoveel energie in een toernooi, je laat alles achter, gaat niet naar feestjes. Je doet eigenlijk alles en dan gebeurt er iets kleins die alles op zijn kop zet”, aldus Van Gerwen. “Ik weet niet wat ik eraan kon doen. Ik heb het achter me gelaten na 18 dagen vakantie met mijn familie. De batterijen zijn nu wel weer opgeladen.”

Lees ook.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Luke Humphries. © Photo News