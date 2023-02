Van Gerwen houdt zichtbaar genietende Van den Bergh uit finale op eerste avond Premier League darts: “Maar hey, ik heb wel een paar punten gesprokkeld”

BOKSEN “Iedereen is bang van Delfine Persoon”: bokskampi­oe­ne Alycia Baumgard­ner ontloopt haar voornaams­te uitdaag­ster

“In februari 2023 is Delfine Persoon aan de beurt. Beloofd.” Veel zijn de beloftes van de grote boksbonden niet waard, want niet Persoon mag op 4 februari in New York om alle belangrijke titels vechten tegen wereldkampioene Alycia Baumgardner, maar wel de Française Elhem Mekhaled, die nota bene in mei nog slaag kreeg van Persoon.

20 januari