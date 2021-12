Van Gerwen en De Decker stoten door op WK darts, jeugdwereldkampioen uitgeschakeld

DartsDe eerste Belgische zege op het WK darts is een feit! Mike De Decker (PDC 69) stuntte tegen de Litouwer Darius Labanauskas (PDC 33). Onze landgenoot haalde het met drie sets tegen één. Een ijzersterke prestatie, die hem nu in de tweede ronde een duel oplevert tegen Dave Chisnall. Ook Michael van Gerwen stootte door in ‘Ally Pally’. Herbeleef dag vier hieronder!