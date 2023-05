Van ex-kapster die slippertje door de vingers zag tot kunstenares die haar man naar het ziekenhuis stuurde: dit zijn de vier vrouwen van de Premier League-finalisten

Vanavond is het de grote finale. Gerwyn Price, Michael Smith, Michael van Gerwen en Jonny Clayton strijden in The O2 Arena in Londen om de titel in de Premier League. Een prestigieuze slag op een prestigieuze locatie.

Wordt het de zevende eindzege voor Van Gerwen? De tweede voor Clayton? Of de eerste voor Smith of Price? Eén ding staat vast: in hun dankwoord zal de vrouw des huizes aan bod komen. De vier heren raasden de afgelopen maanden van toernooi naar toernooi. Van wedstrijd naar wedstrijd. Elke donderdag een avond in de Premier League. Daartussen manches op de European Tour (zoals in Wieze) en de Players Championships. De meesten verbleven de voorbije maanden slechts anderhalve dag per week bij hun gezin. Pittig voor speler én partner.

Dat de heren zó succesvol zijn, hebben ze dus ook te danken aan een wederhelft die als één blok achter haar man en diens carrière staat. A perfect match. Maar wie zíjn de vrouwen achter Smith, Van Gerwen, Price en Clayton?

Michael Smith (PDC 1) trouwde in 2019 met de Poolse Dagmara Macczewska, die sindsdien de familienaam van haar man overnam. Het koppel heeft twee zoontjes: Junior (8) en Kasper (4). Die kwamen het podium van het Londense Alexandra Palace op toen Smith op 3 januari de wereldtitel veroverde.

Ook in 2022 was ze erbij toen Smith de WK-finale tegen Peter Wright speelde, maar ditmaal verloor. Al had ze die aanwezigheid zelf moeten afdwingen omdat haar man vreesde dat ze hem uit zijn concentratie ging halen. Smith: “Ik vertelde dat ze niet welkom was, maar toen begon ze te vloeken: ‘ik kom toch!’ Einde discussie.”

Volledig scherm Dagmara en Michael Smith met hun twee zonen. © Dagmara Smith

Dagmara dartte vroeger zelf op een lager niveau. Intussen houdt ze zich bezig met ‘resin art’, het maken van kunst en sieraden met epoxyhars. Door die hars in te kleuren en met verschillende technieken te gieten, weet Dagmara leuke effecten te creëren.

Het was overigens zij die Smith in 2019 hoedde voor onheil. ‘Bully Boy’ liep al zes weken met een bult in de lies rond, maar lachte het weg. Tot hij op een dag wakker werd en nog amper kon lopen. Dagmara had er genoeg van en maande haar man aan naar het ziekenhuis te gaan. Gelukkig. Hij werd meteen met spoed geopereerd. “De pus uit het abces ging mijn bloedbaan in. Heel gevaarlijk, want dat kan tot een bloedvergiftiging leiden.”

Volledig scherm Een voorbeeld van Dagmara haar resin art. © MiKas - resin art

Michael van Gerwen (PDC 3) trouwde in 2014 met Daphne Govers. De twee kwamen met elkaar in contact via de jongere broer van Daphne, die een grote fan was van Van Gerwen. Na een jarenlange vriendschap bloeide er meer. Leuk detail: Vincent van der Voort, ook een Nederlandse darter, was de getuige van ‘Mighty Mike’ op het huwelijk. Massaal veel fans trokken naar Vlijmen om een glimp van het echtpaar op te vangen. “Ik was veel zenuwachtiger dan voor welke dartswedstrijd dan ook”, zei Van Gerwen toen. “Het zweet stond letterlijk overal.”

Daphne is kapster van opleiding, maar de laatste jaren staan haar activiteiten op een lager pitje. Ze runt het huishouden en staat haar man bij in zijn loopbaan - hoewel ze zelden aanwezig is bij een dartsmatch van ‘MvG’.

Het koppel heeft twee kinderen. In 2017 werd dochter Zoë geboren. Drie jaar later kwam zoon Mike. Het gezin deelt op sociale media graag zijn geluk, al kenden ze ook een moeilijker moment dat breed werd uitgesmeerd in de (Britse) media. In 2015 stond de relatie onder druk nadat verscheen dat Van Gerwen contact had gezocht met een Engelse dame. Hij sprak een zekere Stacey Owen aan in een hotel in Bradford en stuurde haar nadien sms’jes. Toen de vrouw ontdekte dat Van Gerwen getrouwd was, stapte ze gechoqueerd naar ‘The Sun’ om haar relaas te doen. De Britse tabloid sprong maar al te graag op het sappige verhaal. Van Gerwen erkende zijn fout, zei spijt te hebben van zijn daden en excuseerde zich bij Daphne. Zij bleef achter haar man staan.

Gerwyn Price (PDC 4) en Bethan Palmer zijn al twintig jaar samen. Ze groeiden beiden op in het Welshe Markham en leerden elkaar daar op 17-jarige leeftijd kennen, toen Price nog een rugbyspeler was. Pas zestien jaar later, in 2018, gaven ze elkaar het jawoord. Het koppel had toen al twee dochters: Emily (nu 15 jaar) en Bethany (nu 11).

Hoewel Bethan bij zijn eindzege op de Grand Slam of Darts in 2021 poseerde naast haar man, blijft ze liever in de luwte. De aandacht opzoeken is niet aan haar besteed. Al vond ze wel dat het op hun huwelijksdag háár moment was om eens in the picture te staan. Even geen darts. Wel de focus op “de mooiste dag van hun leven”. Dat maakte het paar op ludieke wijze duidelijk bij de bruidstaart: de bruid trok de bruidegom weg van een dartsbord.

Volledig scherm De bruidstaart van Price/Palmer. © Facebook

Bethan speelt een rol in de carrière van haar man. Zo neemt ze de zakelijke kant van zijn job voor haar rekening. Bethan regelt onder meer de contractonderhandelingen en is verantwoordelijk voor de mediarelaties.

Ook Jonny Clayton (PDC 7) kan rekenen op steun en begrip van een partner. Al is hij samen met z'n echtgenote Elen Clayton erg gesteld op hun privacy en delen ze dus bijzonder weinig over hun privéleven. Het koppel heeft twee kinderen: dochter Ffion is actief in de atletiek. Llyr is hun jongere zoon. Familie-uitjes horen er steevast bij: zo woonde het viertal onlangs een wedstrijd van Liverpool bij en gingen ze naar een avonturenpark.

