Van Duijvenbode kan ‘negativiteit’ niet van zich afschudden in nederlaag tegen Price: “Ik stond daar als een zak hooi”

De start was stroef, maar Van Duijvenbode won de eerste set nog wel. Maar de 29-jarige darter kwam nooit lekker in de wedstrijd tegen de huidige wereldkampioen die juist steeds gemakkelijker begon met gooien. Dat had naar eigen zeggen te maken met de coronaperikelen. Hij vierde kerst met Vincent van der Voort en Michael van Gerwen, die naar huis moesten vanwege een positieve coronatest. “Zoveel negativiteit man", baalde Van Duijvenbode voor de camera's van RTL 7 Darts. “Ik loop zo tegen een burn-out aan. Het is geen excuus maar ik heb geen moment mijn rust kunnen vinden, kon maar niet in mijn ritme komen. Dat is mijn eigen schuld, want ik moet dit van mij af kunnen zetten.”