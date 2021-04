Van den Bergh trekt aan het langste eind in wedstrijd vol missers tegen Anderson

Zilver voor Matthias Casse op EK judo: “Spijtig dat de Brabançon­ne niet speelde, hopelijk op de Spelen wel”

17 april Matthias Casse heeft z’n eerste medaille van 2021 beet. Op het EK judo in Lissabon greep de 24-jarige Antwerpenaar zilver in categorie tot 81 kilo - dat kleurtje ontbrak nog. “Klopt, maar ik had toch liever goud.” Voor de Spelen staat er nu nog één belangrijke ‘test’ op z’n agenda: het WK in Boedapest.