Van den Bergh trekt aan het langste eind in wedstrijd vol missers tegen Anderson: “Heb gewonnen, maar voel me niet geweldig”

Van den Bergh kwam na een moeizame openingsleg helemaal onder stoom en gooide al snel een 1-4-voorsprong bij elkaar. ‘Dancing Dimi’ kreeg de kans om tot 1-5 uit te lopen, maar hij liet het liggen. Anderson profiteerde en knokte zich in de wedstrijd, ondanks talloze missers op de dubbels. Van den Bergh herpakte zich net op tijd en trok alsnog de zege over de streep na een vreemde wedstrijd. Onze landgenoot springt zo weer over Aspinall naar de eerste plaats.

Van den Bergh: “Misschien zat ik in zijn hoofd”

“In mijn ogen is hij nog steeds één van de groten”, strooide Dimitri Van den Bergh met lof richting Gary Anderson na de wedstrijd. “In vergelijking met mijn vorige wedstrijden zat ik nu misschien in zijn hoofd, in plaats van hij in het mijne. Daar heb ik gebruik van gemaakt, al heb ik ook veel gemist. Ik heb gewonnen, maar ik voel me niet geweldig. Of andere spelers nu bang zijn van mij? Niet bang, maar ze weten wat ze moeten doen tegen mij. Ze denken aan mij. Dat is wat ik getoond heb de afgelopen wedstrijden. Ik hoop dat dit mijn slechtste match van het toernooi was.”