Van den Bergh tegen trainingsmaat Wattimena in derde ronde op WK darts

Wattimena is geen onbekende voor Van den Bergh. De twee zijn goede vrienden, trainen samen in hetzelfde hotel en hebben dezelfde manager. “Jermaine en ik hebben geen geheimen voor elkaar”, aldus ‘Dancing Dimi’. “Hij is een enorm talentvolle darter, maar heeft dat nog niet zo vaak kunnen laten zien. Ik onderschat Jermaine alleszins niet.”