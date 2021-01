Van Den Bergh over zijn deelname aan Premier League: “Dit is een droom die uitkomt”

Dakar Dakar begint vandaag na huzaren­stuk­je van Tourorgani­sa­tor, Colsoul gaat voor top 5

2 januari Vandaag begint de Dakar en net als vorig jaar vindt die integraal in Saoedi-Arabië plaats. Geen sinecure, om de reden die u uiteraard kent. ASO, dat ook de Tour de France organiseert, is er ook nu in geslaagd om alles in goede banen te leiden.