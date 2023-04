Van den Bergh opnieuw onderuit tegen zwart beest Van Gerwen, Price klopt Smith in finale

Dimitri Van den Bergh is er niet in geslaagd om in de Premier League af te rekenen met zwart beest Michael van Gerwen. De Nederlander zette onze landgenoot met 6-2 opzij. De weektitel in Brighton werd uiteindelijk een prooi voor man in vorm Gerwyn Price.