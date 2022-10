Van den Bergh onderuit tegen Clemens in Gibraltar, Joyce wint beslissende leg met... 491 punten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘t Was niet de avond van Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot zag hoe Gabriel Clemens in de derde leg een break forceerde. Dancing Dimi kreeg vervolgens een kans om terug te breaken, maar vond z’n dubbels niet. Geen 2-2, wél 1-3.

Mentale tik voor Van den Bergh, die niet veel later de Duitser zag uitpakken met een 150-finish. The German Giant verloor zelfs geen leg meer. Eindstand: 1-6. Clemens neemt het morgen in de derde ronde op tegen Mensur Siljovic. De Oostenrijker nam verrassend de maat van Gerwyn Price.

Naast Van den Bergh kon ook Kenny Neyens niet doorstoten naar de finaledag in Gibraltar. De Belg speelde een sterke wedstrijd tegen Luke Humphries, maar de Engelsman bleef een klasse te sterk: 6-3.

Blunder Heta en misrekening caller

Damon Heta, de huisgenoot van Van den Bergh, stond in de tweede ronde van de Gibraltar Darts Trophy tegenover Chris Dobey. Die laatste gooide een 180 in de achtste leg, Heta reageerde met exact dezelfde score. Maar daarmee gooide de Australiër zich kapot, aangezien hij nog 180 over had. Een pijnlijke blunder, maar Heta hield vervolgens het hoofd koel. Zo won hij uiteindelijk de partij met 6-4.

Ook opvallend: Ryan Joyce won de beslissende leg tegen Danny Noppert met 491 punten. Caller George Noble misrekende zich, Joyce gooide dubbel 14 uit (in plaats van dubbel 19). Noppert had het in de gaten, maar uitte pas na afloop zijn ongenoegen. De laatste leg werd niet herspeeld.

