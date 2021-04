Van den Bergh moet leiding nipt afstaan in Premier League na spectaculair gelijkspel

Judgement Night in de Premier League darts, maar veel stond er niet meer op het spel. Al voor de laatste speeldag van de eerste ronde was duidelijk dat Cross en Durrant af zouden vallen. Wel nog voorwerp van inzet: de leidersplaats van Dimitri Van den Bergh.

Onze landgenoot zag doorheen de avond Nathan Aspinall over zich naar de leiding wippen, maar had aan een gelijkspel tegen James Wade genoeg om op gelijke hoogte te klimmen. Van den Bergh moest er even in komen, maar een sterk middenrif zorgde voor een 6-3-voorsprong tegen de 38-jarige Engelsman.