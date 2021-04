Van den Bergh blijft steken op gelijkspel tegen Wade, en moet leiding in Premier League weer afstaan aan Aspinall

DartsDimitri Van den Bergh heeft zijn eerste ronde in de Premier League darts afgesloten met een gelijkspel tegen James Wade. Onze landgenoot imponeerde in het begin, Wade deed dat op het eind. ‘Dancing Dimi’ deelt wel de leiding na de eerste ronde met Nathan Aspinall. De Brit heeft wel de bovenhand in het aantal gewonnen legs.