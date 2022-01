Van de zandmijnen in Kameroen en een Spaanse cel naar de spotlights: MMA-kolos en ‘gevaarlijste man ter wereld’ Ngannou verdedigt straks z’n wereldtitel

MMAGordels om. Vannacht stapt Francis Ngannou (35) weer de MMA-octagon in. De Frans-Kameroense kolos verdedigt zijn wereldtitel bij de zwaargewichten tegen z’n voormalige trainingsmakker Ciryl Gane. Voor Ngannou wordt het zijn derde titelgevecht, maar eigenlijk is zijn hele leven al een strijd geweest.

Ngannou Zavier Ngannou wordt geboren in armoede. Hij groeit op in Batié, een dorpje in Kameroen waar lokale bendes het voor het zeggen hebben. Zijn ouders scheiden als hij nog een kind is en zijn tante neemt de opvoeding over. Maar Ngannou lang duurt de jeugd van Ngannou niet. Op zijn tiende gaat hij al in de zandmijnen van Batié werken, zodat thuis de eindjes aan elkaar konden worden geknoopt. ‘t Is ook daar dat de handen gevormd worden die inmiddels de hardste stoten op aarde kunnen uitdelen.

Zijn kracht valt niet echter niet enkel de uitbaters van de zandmijn op. Ook lokale bendes merken snel dat met Ngannou niet te sollen valt. Meermaals wordt de straatarme kinderarbeider gevraagd om zich aan te sluiten bij een bende, maar hoewel hij daar ongetwijfeld financieel niet slechter van zou worden, weigert Ngannou telkens. Het straatvechtersleven van zijn vader heeft hij niet voor ogen. Ngannou droomt groter: boksen in Europa.

Volledig scherm Ngannou in Kameroen. © RV

De Kameroener besluit daarom z'n 22ste de zandmijnen vaarwel te zeggen en zich, tegen de zin van zijn familie, te richten op de bokssport. Die keuze lijkt in eerste instantie faliekant uit te pakken: niet lang na zijn besluit om zijn leven volledig om te gooien, wordt hij ziek. Ngannou zet echter door en na een jaar waarin hij talloze jobs aanneemt om rond te komen, vertrekt hij naar Europa.

Eenmaal in Spanje wacht hem de volgende teleurstelling. Hij wordt aangehouden door de grenspolitie en krijgt twee maanden celstraf opgelegd voor het illegaal oversteken van de grens. De onverzettelijke bokser laat zich echter niet tegenhouden en komt niet lang na zijn gevangenisstraf aan in Parijs. Zonder geld, zonder vrienden en zonder een echt plan.

Ngannou leeft op straat. Pas wanneer hij wordt voorgesteld aan Fernand Lopez, een Kameroense MMA-vechter en coach die zijn eigen trainingsfaciliteiten in Parijs heeft, komt zijn carrière enigszins van de grond. ‘t Is ook Lopez die Ngannou overtuigt om het te proberen als MMA’er. Ngannou zet er z’n grote liefde, de bokssport, voor opzij.

Volledig scherm © AFP

Stap naar UFC

Een goeie beslissing, want vanaf dan gaat het snel. Ngannou wint vijf van zijn zes wedstrijden en twee jaar na zijn debuut in de MMA-wereld tekent hij in 2015 een contract bij UFC, zeg maar de koningsklasse van de sport. ‘The Predator’ wint er zijn eerste vijf partijen. In 2018 gaat hij voor zijn eerste wereldtitel, maar die poging omt nog te vroeg. Stipe Miocic gebruikt zijn ervaring perfect en vloert Ngannou.

Ngannou breekt in de nasleep met zijn mentor, maar ook zonder Lopez stoomt hij nadien gewoon door. In 2021 komt het tot een rematch en dan is het wel raak: in de tweede ronde wint ‘de gevaarlijkste man ter wereld’ - zoals ze Ngannou in de MMA-wereld graag noemen - op knock-out. De Kameroense zandmijnarbeider kroont zich tot wereldkampioen bij de zwaargewichten in het MMA.

Tyson Fury

Toch is ook Ngannou niet vrij van relletjes. Zo krijgt hij het aan de stok met UFC-voorzitter Dana White. Hij zou te weinig betaald krijgen. Ngannou zou daardoor niet langer dan noodzakelijk aan zijn contract met UFC vastzitten, zo liet de MMA-vechter blijken. De UFC-ster wordt ook gelinkt aan een gevecht met de legendarische bokser Tyson Fury. Alle partijen hebben wel oren hebben naar een episch gevecht, maar de vraag is sowieso onder welke condities.

Maar first things first. Ngannou staat aan de vooravond van zijn derde wereldtitelgevecht. Komende nacht (4u Belgische tijd) verdedigt hij zijn wereldtitel. Zijn tegenstander in het Amerikaanse Anaheim is de Fransman Ciryl Gane. Die won al z'n tien kampen tot dusver, terwijl het voor Ngannou bij een nederlaag z'n laatste kamp zou zijn onder z’n huidige UFC-contract. Wint hij, dan blijft het contract door een “kampioenenclausule” lopen zolang hij de titel in handen heeft. Om maar te zeggen: er staat wel wat op het spel. Gordels vast.

Volledig scherm Ngannou en Gane, die nog ongeslagen is. © AFP