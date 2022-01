Van de sensationele ninedarter die alles in vuur en vlam zette over mogelijk gesjoemel tot dé ruzie van het toernooi: het WK darts had héél veel te bieden

WK Darts‘t Zit er weer op. Het WK darts 2022 is voltooid verleden tijd. Maar niet getreurd, want u kunt nog eens nagenieten van de strafste, grappigste en meest bizarre momenten van de voorbije weken in Alexandra Palace. Hieronder dé tien scènes van het voorbije wereldkampioenschap.

Kan het mooier? William Borland, amper 25 en debutant op het WK darts, zorgde al heel snel voor sensatie door in de allerlaatste en beslissende leg - een zogenaamde ‘deciding leg’ - van zijn duel tegen Bradley Brooks een 9-darter te gooien. Dat is nooit vertoond op een wereldkampioenschap en dat besefte Borland duidelijk ook: hij wist met z'n vreugde geen blijf.

Het werd een WK in mineur voor Dimitri Van den Bergh. Een outstanding Florian Hempel speelde onze landgenoot bij momenten van het kastje naar de muur, met een pijnlijke 1-3-eindstand als resultaat. Een enorme teleurstelling voor ‘Dancind Dimi’, die zo zijn hoogst wisselvallig jaar in mineur zag eindigen. Achteraf reageerde hij ook zeer teleurgesteld. “Ik voelde me na de match slechter dan het niveau van m’n spel uiteinde­lijk was. Maar ik ben uitgescha­keld. Het is afgelopen. Dat doet pijn.”

Het grootste kippenvelmoment van het WK darts? Dat was misschien wel toen thuisspeler Joe Cullen zijn intrede in een afgeladen vol Alexandra Palace maakte op de tonen van ‘Don’t Look Back in Anger’, van de bekende rockband Oasis. Van begin tot eind werd er luidkeels meegezongen en ook toen de muziek stopte en Cullen en tegenstander Jim Williams aan de opwarming begonnen, brulden de fans onverstoord verder.

Op de tweede ninedarter was het niet lang wachten - amper één dag. In zijn duel tegen onze landgenoot Mike De Decker pakte de Litouwer Darius Labanauskas uit met een perfecte leg. Straffe kost, want het was al van 2014 dat er in de eerste vier dagen van het WK twee ninedarters te bewonderen waren. Alexandra Palace ontplofte, maar veel leverde de ninedarter Labanauskas voorts niet op. Hij ging immers onderuit tegen De Decker, die zich knap herpakte in het duel.

Was dat een potje darts, zeg. Onze landgenoot Kim Huybrechts dwong Gerwyn Price tot het uiterste, maar onze de ‘Hurricane’ kraakte in de beslissende leg. Na het duel was er veel te doen rond een aanvaring tussen de twee op het podium. “Hij schreeuwt gewoon constant”, was Huybrechts achteraf scherp voor zijn opponent. “Bij alles wat-ie doet. Zelfs naast me, op het moment dat ik me klaar maakte voor mijn worp. Maar goed, dat is nu eenmaal wat hij doet. Het is iemand die vervelend is op het podium. Als hij zo wil winnen, is dat goed voor hem. Zoals de Engelsen zeggen: ‘He’s a cheat’, hij is een valsspeler. Maar hij doet het graag. Of het lastig is om dan de focus te bewaren? Heel lastig. Ik vind het niet erg als iemand roept of juicht, maar niet naast me. En dat is wat hij deed.”

Finalist Michael Smith knokte zich langs heel wat toppers, onder wie ook Jonny Clayton. De fans in een volgepakt Alexandra Palace kregen toen een zenuwslopende partij voorgeschoteld, maar de beslissing viel na een vreemde worp van Clayton. In de tiende leg misrekende de WK-favoriet zich. Clayton kwam uit op 162 en daar staat geen finish voor.

Een vreemde actie, zo vond ook VTM2-cocommentator Erik Clarys. “Wat doet-ie?”, zegt Clarys in onderstaande video. “Hij gooit zich op 162, zes pijlen voor Michael Smith. Tja, als je zoiets doet... niet slim. Een rekenfout kost Jonny Clayton de wedstrijd.” De Welshman was bezig aan een sterk seizoen, maar zijn jaar eindigde dus in mineur.

Gerwyn Price kreeg het aan de stok met Huybrechts en de fans in Alexandra Palace, maar hij toonde ook zijn klasse. Onder meer in zijn kwartfinale tegen Michael Smith. In het begin van de vierde set deed Price de decibelmeters in Londen ontploffen, met de derde ninedarter van het toernooi. Via triple 19, triple 20 en dubbel 12 zette hij het Londense Alexandra Palace op zijn kop. Die ‘perfecte leg’ leverde hem echter geen setwinst op. Die was uiteindelijk voor Smith. Price kreeg later in het duel wel twee matchdarts, maar die liet hij liggen. Smith bleef nadien wél koelbloedig en schakelde de wereldkampioen van vorig jaar zo uit.

Ook het WK darts kreunde onder de coronacrisis. Onder anderen de Nederlandse topper Michael van Gerwen moest het toernooi verlaten na een positieve test. Kim Huybrechts vertelde tijdens de uitzending op VTM2 hoe de teststrategie in Londen in elkaar zat. En wat bleek? Helemaal waterdicht was die zeker niet.

De spelers moesten zelf een zelftest regelen, zonder dat de PDC - de dartsfederatie - tussenkwam. Meteen ook de reden waarom er geruchten de kop opstaken dat er gesjoemeld zou zijn met de resultaten van de zelftests.

“Het zou inderdaad kunnen, het gaat uiteindelijk om veel geld”, zei Huybrechts erover. “Als je niet al te eerlijk bent aangelegd, zou je de test door iemand anders laten doen als je positief bent. Dan speel je gewoon door zolang je geen erge symptomen vertoont. Dat gevaar is zeker aanwezig.”

Peter Wright lachte uiteindelijk als laatste. De 51-jarige Schot rekende in een hoogstaande en vooral zenuwslopende finale af met Michael Smith. Wright steekt 585.000 euro op zak. Niet slecht voor een jongen die op zijn dertien z’n eerste pijlen naar een... boom mikte, omdat ze thuis geen geld hadden voor een dartbord. Voor Smith is er 238.000 euro voorzien. Na de finale lieten beide spelers hun tranen de vrije loop, bekijk de beelden HIER!

Afsluiten doen we met de gekste walk-on van het toernooi - darts blijft vooral ook vermaak. En opkomsten als die van Dirk van Duijvenbode, zo zie je er geen twee. Als één grote energiebom stapte de Nederlander richting het dartblok. Op het nummer van Radical Redemption met de vuist de lucht in. Meezingen zat er in dit geval niet in voor het publiek, dan maar vrolijk mee springen. “Ik luister die muziek al vanaf mijn dertiende. Ik zet het ook op tijdens mijn trainingen en mijn voorbereidingen op een wedstrijd. Het geeft me adrenaline. En eerlijk gezegd: dit nummer is voor mij nog zeer soft, in mijn ogen is dit Mozart-muziek. Thuis gaat het nog veel harder. Minstens 150 beats per minuut. Maar dat wil de PDC niet, omdat het niet voor kinderen geschikt is.” Van Duijvenbode sneuvelde uiteindelijk kansloos tegen Gerwyn Price.

