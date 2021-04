Van de ene Red naar de andere, Ritchie De Laet spreekt ‘Dancing Dimi’ moed in voor de Premier League: “Succes, makker!”

EK judo Goud en zilver op EK judo zijn leuke opwarmer­tjes voor Tokio

19 april Goud voor Toma Nikiforov (-100) en zilver voor Matthias Casse (-81) op het EK judo. Dat is een rapport waarmee de Belgen tevreden kunnen zijn. Want met alle respect: meer dan een tussenstop op weg naar Tokio was dit EK niet. Leuke opwarmertjes dus, binnenkort is het voor echt.